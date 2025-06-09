Повышение тарифов на газ в Харькове пока не зафиксировано, однако ситуация на рынке демонстрирует общую тенденцию роста цен, особенно в пределах краткосрочных предложений.

В июне 2025 года расценка Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая обеспечивает более 98% бытовых потребителей, остается стабильной - 7,96 грн за кубометр. Такой уровень стоимости актуален и для харьковчан, пользующихся годовым контрактом. Вместе с тем, некоторые поставщики уже повысили свои месячные цены, в частности, "Львовэнергосбыт" — до 25,00 грн за кубометр.

В общей сложности годовые тарифные планы варьируются от 7,799 грн ("Энерджи Трейд Групп") до 9,99 гривен ("Ритейл Сервис"), а месячные - от 8,46 до 25,00 грн.

В Харькове, как и по всей Украине, большинство потребителей продолжают пользоваться фиксированными годовыми тарифами, которые будут действовать до 30 апреля 2026 года. Поставщики не вправе в одностороннем порядке переводить бытовых клиентов на месячные цены, что дает определенную стабильность.

Несмотря на отсутствие официального повышения тарифов на газ в Харькове, эксперты призывают граждан внимательно отслеживать рыночную динамику и условия поставщиков.

Специалисты предостерегают: с наступлением отопительного сезона ситуация на рынке газа может существенно измениться.

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