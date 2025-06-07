Підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області з 1 червня 2025 року торкнулося мешканців міста Ізмаїл, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Ізмаїльське ВУВКГ» офіційно оголосило про зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та послуги, пов’язані з внутрішньобудинковими системами. Відтепер кубометр води коштуватиме 34,30 грн, водовідведення — 42,30 грн. Для користувачів внутрішньобудинкових мереж ціни зростуть до 35,10 грн та 42,90 гривні відповідно.

У підприємстві пояснюють, що коригування зумовлене зростанням вартості електроенергії (на 13,5%), очищення стічних вод (на 15,2%), а також підвищенням витрат на оплату праці, податки й матеріали. Чинні тарифи, встановлені ще у 2024 році, вже не покривають реальні витрати, що загрожує стабільності надання послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області, згідно з новими розрахунками, не охоплює інші ресурси: ціна на електроенергію для населення залишається 4,32 грн/кВт-год до 31 жовтня 2025 року, а на газ — 7,96 грн/м³ до кінця квітня 2026-го.

Мешканці можуть надати свої зауваження за адресою: Ізмаїл, вул. Дмитрівська, 65 або на email: puvkh_izm@ukr.net протягом 14 днів із моменту публікації.

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