Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области с 1 июня 2025 года коснулось жителей Измаила, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Измаильское ВУВКХ» официально объявило об изменении действующих тарифов на централизованное водоснабжение, водоотвод и услуги, связанные с внутридомовыми системами. Теперь кубометр воды будет стоить 34,30 грн, водоотвод — 42,30 гривні. Для пользователей внутридомовых сетей цены вырастут до 35,10 и 42,90 грн соответственно.

В предприятии объясняют, что корректировка обусловлена ​​ростом стоимости электроэнергии (на 13,5%), очисткой сточных вод (на 15,2%), а также повышением затрат на оплату труда, налоги и материалы. Действующие тарифы, установленные еще в 2024 году, уже не покрывают реальные расходы, что чревато стабильностью предоставления услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, согласно новым расчетам, не включает другие ресурсы: цена на электроэнергию для населения остается 4,32 грн/кВт-ч до 31 октября 2025 года, а на газ — 7,96 грн/м³ до конца апреля 2026-го.

Жители могут предоставить свои замечания по адресу Измаил, ул. Дмитриевская, 65 или на email: puvkh_izm@ukr.net в течение 14 дней с момента публикации.

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