Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 червня викликало хвилю невдоволення серед жителів села Вільне, повідомляє Politeka.

Нові розцінки на водопостачання сягнули рекордної позначки — 78 гривень за кубометр. При цьому мешканці скаржаться, що отримують технічну воду, яка не придатна ні для пиття, ні для поливу, попри зазначення у квитанціях про відповідність гігієнічним вимогам. У сусідньому селі Зарічне ціна значно нижча — 60 грн, і селяни не розуміють причини такої суттєвої різниці.

У місцевій адміністрації пояснили: останній перегляд ціни відбувався три роки тому, а з того часу витрати на електроенергію зросли удвічі. Окрім того, лише 30% мешканців вчасно сплачують, що призвело до накопичення боргу понад 100 тисяч гривень.

Через високі ціни багато людей змушені використовувати дощову воду або воду з криниць, а питну купують окремо. Жителі вимагають пояснень і звернулись до місцевої влади. Голова громади Петро Єрьомінко повідомив, що найближчим часом буде скликано бюджетну комісію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області на загальнодержавному рівні не заплановано — тарифи на електроенергію, газ і воду залишаються незмінними.

Фахівці радять громадянам уважно перевіряти платіжки та у разі сумнівів звертатися до постачальників послуг для отримання офіційних роз’яснень.

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