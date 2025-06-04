Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области с 1 июня вызвало волну недовольства жителей села Вольное, сообщает Politeka.

Новые расценки на водоснабжение достигли рекордной отметки – 78 гривен за кубометр. При этом жители жалуются, что получают техническую воду, которая не пригодна ни для питья, ни для полива, несмотря на указания в квитанциях о соответствии гигиеническим требованиям. В соседнем селе Заречное цена значительно ниже – 60 грн, и крестьяне не понимают причины столь существенной разницы.

В местной администрации объяснили: последний пересмотр цен проходил три года назад, а с тех пор затраты на электроэнергию выросли вдвое. Кроме того, только 30% жителей своевременно оплачивают, что привело к накоплению долга более 100 тысяч гривен.

Из-за высоких цен многие люди вынуждены использовать дождевую воду или воду из колодцев, а питьевую покупают отдельно. Жители требуют объяснений и обратились к местным властям. Председатель общины Петр Еременко сообщил, что в ближайшее время будет созвана бюджетная комиссия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области на общегосударственном уровне не запланировано: тарифы на электроэнергию, газ и воду остаются неизменными.

Специалисты советуют гражданам внимательно проверять платежки и, в случае сомнений, обращаться к поставщикам услуг для получения официальных разъяснений.

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