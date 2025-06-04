Нова система оплати проїзду є важливим кроком до цифровізації транспорту та соціальної підтримки мешканців.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі та Львівській області покликана зробити користування громадським транспортом зручнішим, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі вже чотири місяці працює муніципальна транспортна картка “Січ”. Вона дає змогу автоматизувати оплату та контролювати пасажиропотік.

Сьогодні видано 377 студентських і 98 пільгових карток, а незабаром стартує масовий випуск універсальної «Січ Загальна», доступної всім мешканцям. Нею можна буде оплачувати разові поїздки або придбати місячний проїзний. На підприємстві “Запоріжелектротранс” з’являться термінали для видачі карток, а у застосунку EasyPay вже доступна функція поповнення.

У Львівській області, зокрема в Дрогобичі, з 1 червня запроваджено “Картку жителя громади”. Вона дає право пенсіонерам на 20 безкоштовних поїздок щомісяця, а школярам — на безоплатний проїзд до вечора у будні. Картку можна оформити в Дія Центрі.

Нова система оплати проїзду — це важливий крок до цифровізації транспорту та соціальної підтримки мешканців. Обидва міста демонструють, як цифрові рішення здатні змінювати щоденне життя громадян.

До слова, перспективі це може стати зразком для інших регіонів, які лише планують оновлення транспортної системи.

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