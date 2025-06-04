Новая система оплаты проезда в Запорожье и Львовской области призвана сделать пользование общественным транспортом более удобным, сообщает Politeka.

В Запорожье уже четыре месяца работает муниципальная транспортная карточка Сечь. Она позволяет автоматизировать оплату и контролировать пассажиропоток.

Сегодня выдано 377 студенческих и 98 льготных карт, а вскоре стартует массовый выпуск универсальной «Сечь Общая», доступной всем жителям. Ею можно будет оплачивать разовые поездки или приобрести месячный проездной. На предприятии "Запорожэлектротранс" появятся терминалы для выдачи карт, а в приложении EasyPay уже доступна функция пополнения.

Во Львовской области, в частности в Дрогобыче, с 1 июня введена "Карта жителя общины". Она дает право пенсионерам на 20 бесплатных поездок ежемесячно, а школьникам – на безвозмездный проезд к вечеру в будни. Карточку можно оформить в Действие Центре.

Новая система оплаты проезда – это важный шаг к цифровизации транспорта и социальной поддержки жителей. Оба города демонстрируют, как цифровые решения способны изменять повседневную жизнь граждан.

К слову, это может стать образцом для других регионов, которые только планируют обновление транспортной системы.

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