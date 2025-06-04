Дефіцит продуктів викликає занепокоєння серед українців, повідомляє Politeka.

Особливо помітним є різке зростання цін на овочі – традиційний борщовий набір цього року став справжньою розкішшю. Основні причини дефіциту пов’язані зі змінами клімату, браком зрошення та відсутністю сучасних сховищ для зберігання врожаю.

Заступник голови аграрного комітету ВРУ Степан Чернявський пояснює, що через посуху в Одеській області аграрії змушені відмовлятися від овочів на користь менш вимогливих культур. Проте площі зрошуваних земель збільшуються, що дає надію на стабілізацію такої ситуації в державі.

Критичною проблемою залишається відсутність овочесховищ — до 80% врожаю псується, створюючи штучна нестача продуктів і сприяючи подорожчанню.

Держава планує підтримати будівництво нових сховищ, що зменшить сезонні коливання цін і забезпечить стабільний доступ до овочів. Фермери готові інвестувати в розвиток, якщо отримають реальну підтримку, адже продовольча безпека країни залежить від стабільного врожаю та належної інфраструктури.