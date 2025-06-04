Дефицит продуктов вызывает беспокойство среди украинцев, сообщает Politeka.
Особенно заметен резкий рост цен на овощи – традиционный борщовый набор в этом году стал настоящей роскошью. Основные причины дефицита связаны с изменениями климата, нехваткой орошения и отсутствием современных хранилищ для хранения урожая.
Заместитель председателя аграрного комитета ВРУ Степан Чернявский объясняет, что из-за засухи в Одесской области аграрии вынуждены отказываться от овощей в пользу менее требовательных культур. Однако площади орошаемых земель увеличиваются, что дает надежду на стабилизацию ситуации.
Критической проблемой остается отсутствие овощехранилищ — до 80% урожая портится, создавая искусственная нехватка продуктов и способствуя удорожанию.
Государство планирует поддержать строительство новых хранилищ, что уменьшит сезонные колебания цен и обеспечит стабильный доступ к овощам. Фермеры готовы инвестировать в развитие, если получат реальную поддержку, ведь продовольственная безопасность страны зависит от стабильного урожая и соответствующей инфраструктуры.
Преодоление дефицита продуктов станет возможным только при комплексном подходе, включающем модернизацию сельского хозяйства и улучшение логистики хранения и снабжения.
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