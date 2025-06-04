Платежі за тепло влітку залишаються проблемною зоною, адже на державному рівні наразі не існує ефективних механізмів контролю за зловживаннями у сфері теплопостачання.

Платежі за тепло влітку продовжують викликати обурення серед українців, адже чимало домогосподарств отримують квитанції за опалення навіть після завершення опалювального сезону, повідомляє Politeka з посиланням на галузевих експертів.

Ситуація стосується здебільшого споживачів, підключених до системи теплопостачання за двоставковим тарифом, за яким річну суму витрат на тепло розбивають на рівні щомісячні платежі.

У результаті українці змушені сплачувати за опалення влітку, коли теплоенергія фактично не подається. Це породжує нерозуміння і претензії з боку споживачів, особливо через відсутність прозорих роз’яснень у платіжках.

Як наголошує експерт з ЖКГ Олег Попенко, така тарифна модель може бути економічно доцільною, але її реалізація часто супроводжується відсутністю комунікації між постачальниками та клієнтами. У минулому, зокрема в Харкові, вже фіксувалися випадки непрозорого коригування тарифів, що ще більше ускладнювало ситуацію для мешканців.

Платежі за тепло влітку залишаються проблемною зоною, адже на державному рівні наразі не існує ефективних механізмів контролю за зловживаннями у сфері теплопостачання. Експерти радять зберігати платіжні документи, вимагати пояснень і у разі потреби звертатися до органів місцевої влади або НКРЕКП.

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