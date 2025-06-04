Платежи за тепло летом остаются проблемной зоной, ведь на государственном уровне пока нет эффективных механизмов контроля за злоупотреблениями в сфере теплоснабжения.

Платежи за тепло летом продолжают вызывать возмущение среди украинцев, ведь многие домохозяйства получают квитанции за отопление даже после завершения отопительного сезона, сообщает Politeka со ссылкой на отраслевых экспертов.

Ситуация касается в основном потребителей, подключенных к системе теплоснабжения по двухставочному тарифу, по которому годовую сумму расходов на тепло разбивают на уровне ежемесячные платежи.

В результате украинцы вынуждены платить за отопление летом, когда теплоэнергия фактически не подается. Это порождает непонимание и претензии со стороны потребителей, особенно из-за отсутствия прозрачных разъяснений в платежках.

Как отмечает эксперт по ЖКХ Олег Попенко, такая тарифная модель может быть экономически целесообразной, но ее реализация часто сопровождается отсутствием коммуникации между поставщиками и клиентами. В прошлом, в частности, в Харькове, уже фиксировались случаи непрозрачной корректировки тарифов, что еще больше усложняло ситуацию для жителей.

Платежи за тепло летом остаются проблемной зоной, ведь на государственном уровне пока нет эффективных механизмов контроля за злоупотреблениями в сфере теплоснабжения. Эксперты советуют хранить платежные документы, требовать объяснений и в случае необходимости обращаться в органы местной власти или НКРЭКУ.

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