Підвищення тарифів на газ у червні обмежене лише технічним обслуговуванням.

Підвищення тарифів на газ у червні не торкнеться безпосередньо вартості самого ресурсу, однак додаткові витрати з’являться через нові рахунки за обслуговування мереж, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба АТ «Газорозподільні мережі України». Відтепер українці отримають третю квитанцію — за технічний огляд внутрішньобудинкових газових мереж, який є обов’язковим.

Ці роботи проводитимуться раз на три або п’ять років — залежно від того, в якому році збудовано будинок. У більш старих будівлях перевірки здійснюватимуть частіше. Вартість обслуговування залежатиме від технічної специфіки: довжини мереж, кількості з'єднань і арматури. Загальна сума ділитиметься між мешканцями — в середньому це від 100 до 900 грн.

Попри додаткову квитанцію, вартість самого газу залишиться стабільною. У Нафтогазі підтвердили, що чинний тариф у 7,96 грн/кубометр зберігається до завершення воєнного стану та ще пів року після його скасування. Отже, підвищення тарифів на газ у червні обмежене лише технічним обслуговуванням і не спричинить загального здорожчання споживання.

Фахівці радять уважно стежити за повідомленнями місцевих газорозподільних компаній, щоби вчасно розуміти, за що саме нараховано плату.

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