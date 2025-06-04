Повышение тарифов на газ в июне ограничено только техническим обслуживанием.

Повышение тарифов на газ в июне не коснется непосредственно стоимости самого ресурса, однако дополнительные расходы появятся из-за новых счетов по обслуживанию сетей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба АО «Газораспределительные сети Украины». Теперь украинцы получат третью квитанцию ​​— за технический осмотр внутридомовых газовых сетей, который является обязательным.

Эти работы будут проводиться раз в три или пять лет – в зависимости от того, в каком году построен дом. В более старых постройках проверки будут проводить чаще. Стоимость обслуживания зависит от технической специфики: длины сетей, количества соединений и арматуры. Общая сумма будет делиться между жителями – в среднем это от 100 до 900 грн.

Несмотря на дополнительную квитанцию, стоимость газа останется стабильной. В Нафтогазе подтвердили, что действующий тариф в 7,96 грн/кубометр сохраняется до завершения военного положения и еще полгода после его отмены. Следовательно, повышение тарифов на газ в июне ограничено только техническим обслуживанием и не повлечет за собой общего удорожания потребления.

Специалисты советуют внимательно следить за сообщениями местных газораспределительных компаний, чтобы вовремя понимать, за что начислена плата.

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