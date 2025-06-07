Підвищення тарифів на воду у червні не передбачається для більшості великих міст, де тарифи регулює НКРЕКП, але є нюанс, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає профільна комісія. Йдеться про обласні центри, де вартість холодного водопостачання та водовідведення залишається на рівні, встановленому ще раніше. Така стабільність цін, хоча й тимчасова, є важливою для мешканців великих міст в умовах загального зростання цін.

Однак ситуація у громадах, де ціни встановлюються місцевою владою, може суттєво відрізнятись. У малих містах і селищах органи самоврядування мають право самостійно переглядати вартість послуг залежно від собівартості, стану інфраструктури та можливостей місцевих бюджетів.

Така модель дозволяє гнучко реагувати на локальні виклики, але водночас створює потенційні ризики раптових змін для споживачів.

Для багатьох українських родин збереження чинних розцінок у червні стало невеликим полегшенням у плануванні бюджету. Проте навіть на тлі загального тарифного мораторію деякі регіони вже зіткнулися зі зростанням цін: у Дніпропетровській області вартість піднялася до 78 грн/куб.м, а у Вінницькій — майже до 79 грн.

Уряд наголошує, що утримання доступності базових послуг є одним із пріоритетів соціальної політики під час воєнного стану. Водночас фахівці попереджають: попри відсутність підвищення тарифів на воду у червні, у разі економічного тиску місцева влада може переглядати тарифи вже в другому півріччі.

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