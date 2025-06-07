Повышение тарифов на воду в июне не предусматривается для большинства крупных городов, где тарифы регулируется НКРЭКУ, но есть нюанс, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет профильная комиссия. Речь идет об областных центрах, где стоимость холодного водоснабжения и водоотвода остается на уровне, установленном еще раньше. Такая стабильность цен, хотя и временная, важна для жителей крупных городов в условиях общего роста цен.

Однако ситуация в общинах, где цены устанавливаются местными властями, может существенно отличаться. В малых городах и селениях органы самоуправления имеют право самостоятельно пересматривать стоимость услуг в зависимости от себестоимости, состояния инфраструктуры и возможностей местных бюджетов.

Такая модель позволяет гибко реагировать на локальные вызовы, но создает потенциальные риски внезапных изменений для потребителей.

Для многих украинских семей сохранение действующих расценок в июне стало небольшим облегчением планирования бюджета. Однако даже на фоне всеобщего тарифного моратория некоторые регионы уже столкнулись с ростом цен: в Днепропетровской области стоимость поднялась до 78 грн/куб.м, а в Винницкой — почти до 79 грн.

Правительство отмечает, что содержание доступности базовых услуг является одним из приоритетов социальной политики во время военного положения. В то же время специалисты предупреждают: несмотря на отсутствие повышения тарифов на воду в июне, в случае экономического давления местные власти могут пересматривать тарифы уже во втором полугодии.

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