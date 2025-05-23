Орендодавці можуть отримати компенсацію за оренду житла для переселенців, проте не всі мають таку можливіть

Громадяни України, які здають житло, можуть розраховувати на компенсацію за оренду житла для переселенців, повідомляє Politeka.net.

Така можливість передбачена для осіб, які є:

фізичними особами;

фізичними особами-підприємцями (ФОП).

Слід зазначити, що юридичні особи не мають права на отримання такої пільги.

Як подати заявку

Щоб скористатися можливістю компенсації за оренду житла для переселенців, орендодавцю необхідно поставити відповідну позначку в заяві на отримання субсидії. Це стосується як особистого звернення до Пенсійного фонду України, так і подання заяви онлайн через Портал електронних послуг ПФУ.

Розмір

Сума залежить від вартості оренди, зазначеної в договорі, у співвідношенні до встановленої граничної вартості:

якщо вартість оренди перевищує граничну — компенсація нараховується з урахуванням максимально допустимої суми;

якщо сума оренди нижча за граничну — компенсація обчислюється відповідно до фактичної вартості оренди, зазначеної в договорі.

Виплати в розрахунку на місяць

Для фізичних осіб:

відшкодовується 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% військового збору.

відшкодовується 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% військового збору. Для ФОП II групи (спрощена система):

компенсація становить 1600 грн єдиного податку (ЄП) та 800 грн військового збору.

компенсація становить 1600 грн єдиного податку (ЄП) та 800 грн військового збору. Для ФОП III групи:

— платники ПДВ: 3% ЄП і 1% військового збору;

— неплатники ПДВ: 5% ЄП і 1% військового збору.

Періодичність виплат: здійснюється один раз на квартал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Найдешевші квартири в Харкові: що недорого здають в місті, фото доступного житла.

Як повідомляла Politeka, Найдешевші квартири у Львові: у місті за безцінь здають житло, проте воно має свої особливості.