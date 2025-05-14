Нова система оплати проїзду в Черкаській області буде запроваджена у зв'язку зі святом, повідомляє Politeka.

Як інформує видання “Вісті Черкащини”, у Тальному можна буде проїхати безкоштовно, якщо ви будете одягнуті у вишиванку.

У такий спосіб містяни долучаться до святкування Всеукраїнського Дня вишиванки, поєднуючи патріотизм із підтримкою один одного. Ініціатором акції став місцевий перевізник ФОП Роженко.

Безкоштовний проїзд у вишитому одязі діятиме лише один день – 15 травня – на автобусних маршрутах №1, №2 та №3. Така ініціатива має не лише святковий підтекст, а й соціальний: це спосіб заохотити громаду до участі в культурних подіях та показати приклад єдності.

Мешканці, які вирішать одягнути національне вбрання, зможуть вільно пересуватися містом, не витрачаючи грошей на транспорт. Представники перевізника пояснюють, що хочуть зробити цей день особливим для пасажирів, а також підтримати традиції.

До слова, нова система оплати проїзду в Черкаській області передбачає також експерименти з мотиваційними механізмами, які підкреслюють важливість національних свят і спільних цінностей.

Організатори сподіваються, що ініціатива не лише підніме настрій мешканцям, а й стане доброю традицією для інших громад області.

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