Тисячі українців вимушено полишили рідні домівки і шукають нове місце для життя, тож безкоштовне житло для ВПО в Харкові стає актуальним.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові стає найнеобхіднішою потребою, коли люди опиняються у новій громаді, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Міністерстві розвитку громад та територій України, держава, місцева влада і навіть прості громадяни намагаються допомогти тим, хто опинився в скруті, пропонуючи тимчасовий прихисток і підтримку.

Отримати безкоштовне житло для ВПО у Харкові можна кількома способами. Часто допомогу надають самі мешканці, які готові поділитися своїм дахом над головою.

Окрім цього, до процесу активно долучаються приватні компанії, комунальні структури та державні установи. Для зручності переселенців створена онлайн-платформа «Там, де вас чекають».

Тут можна дізнатися, скільки є доступних прихистків у різних регіонах, які місця ще вільні, а також знайти контакти гарячих ліній для отримання консультацій.

Не менш важливим інструментом є державний сервіс «Прихисток». Щоб скористатися ним, достатньо зайти на сайт, вибрати область, вказати кількість членів родини та переглянути доступні пропозиції.

Потім можна напряму зв’язатися з власником безкоштовного житла для ВПО в Харкові і домовитися про проживання. Для тих, хто надає перевагу волонтерським ініціативам, діє сервіс «Допомагай», який працює за схожим принципом.

Велику роль відіграє і місцева влада. Вона забезпечує переселенців соціальним приміщенням, зокрема у місцях компактного поселення.

Щоб потрапити туди, громадянам потрібно заявити про відповідне бажання під час евакуації, прибути до гуманітарного штабу або зателефонувати на спеціальні гарячі лінії.

