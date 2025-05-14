Грошова допомога для ВПО з Донецької області надається до кінця вересня 2025 року.

Грошова допомога для ВПО з Донецької області надається благодійною організацією Карітас України в межах проекту HAVEN, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, яка підтримка, окрім фінансової, передбачена цим проектом.

Зокрема триває проєкт HAVEN, забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні, який Карітас України реалізовує за підтримки Карітас Австрія.

Яку підтримку можна отримати?

Ремонт та утеплення житла , що зазнало пошкоджень внаслідок бойових дій;

, що зазнало пошкоджень внаслідок бойових дій; Надання твердого палива для обігріву домівок у зимовий період.

для обігріву домівок у зимовий період. Фіндопомога на опалювальний період

Кошти надаються до кінця вересня 2025 року.

Проєкт охоплює жителів Донецької області, чий щомісячний дохід не перевищує 6318 грн, і які належать до однієї з категорій:

самотні мати, батько або опікуни неповнолітніх дітей;

сім’ї з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми , з дитиною до 3 років;

або мамою, яка , з дитиною до 3 років; родини, в яких є особи з інвалідністю (1-2 група або інвалідність з дитинства), хронічними чи важкими захворюваннями ;

; самотні пенсіонери віком 60+ , які не мають підтримки родичів;

, які не мають підтримки родичів; багатодітні сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

з трьома і більше неповнолітніми дітьми. ВПО.

Грошова допомога для ВПО з Донецької області може бути отримана при дзвінку на гарячій лінії: 0 800 336 734 (дзвінки безкоштовні, телефон працює з понеділка по п’ятницю, з 09:30 до 16:00).

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