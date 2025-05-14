Денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области предоставляется до конца сентября 2025 года.

Денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области предоставляется благотворительной организацией Каритас Украины в рамках проекта HAVEN, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какая поддержка кроме финансовой предусмотрена этим проектом.

В частности, продолжается проект HAVEN, обеспечение убежища и жилищных нужд для уязвимых слоев населения в Украине, который Каритас Украины реализует при поддержке Каритас Австрия.

Какую поддержку можно получить?

Ремонт и утепление жилья , что получило повреждения вследствие боевых действий;

, что получило повреждения вследствие боевых действий; Предоставление твердого топлива для обогрева домов в зимний период.

для обогрева домов в зимний период. Финпомощь на отопительный период

Средства предоставляются до конца сентября 2025 года .

Проект охватывает жителей Донецкой области, чей ежемесячный доход не превышает 6318 грн , и принадлежащих к одной из категорий:

одинокие мать, отец или опекуны несовершеннолетних детей;

семьи с беременной женщиной или кормящей мамой мамой с ребенком до 3 лет;

или мамой мамой с ребенком до 3 лет; семьи, в которых есть лица с инвалидностью (1-2 группа или инвалидность с детства), хроническими или тяжелыми заболеваниями ;

; одинокие пенсионеры в возрасте 60+ , не имеющие поддержки родственников;

, не имеющие поддержки родственников; многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

с тремя и более несовершеннолетними детьми. ВПО.

Денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области может быть получена при звонке на горячей линии: 0 800 336 734 (звонки бесплатные, телефон работает с понедельника по пятницу, с 09:30 до 16:00 ).

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