Денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области предоставляется благотворительной организацией Каритас Украины в рамках проекта HAVEN, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, какая поддержка кроме финансовой предусмотрена этим проектом.
В частности, продолжается проект HAVEN, обеспечение убежища и жилищных нужд для уязвимых слоев населения в Украине, который Каритас Украины реализует при поддержке Каритас Австрия.
Какую поддержку можно получить?
- Ремонт и утепление жилья , что получило повреждения вследствие боевых действий;
- Предоставление твердого топлива для обогрева домов в зимний период.
- Финпомощь на отопительный период
Средства предоставляются до конца сентября 2025 года .
Проект охватывает жителей Донецкой области, чей ежемесячный доход не превышает 6318 грн , и принадлежащих к одной из категорий:
- одинокие мать, отец или опекуны несовершеннолетних детей;
- семьи с беременной женщиной или кормящей мамой мамой с ребенком до 3 лет;
- семьи, в которых есть лица с инвалидностью (1-2 группа или инвалидность с детства), хроническими или тяжелыми заболеваниями;
- одинокие пенсионеры в возрасте 60+, не имеющие поддержки родственников;
- многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.
- ВПО.
Денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области может быть получена при звонке на горячей линии: 0 800 336 734 (звонки бесплатные, телефон работает с понедельника по пятницу, с 09:30 до 16:00 ).
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