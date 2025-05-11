Відключення світла на тиждень 12–18 травня в Полтавській області спрямовані на покращення якості та надійності електропостачання

Відключення світла на тиждень 12–18 травня в Полтавській області торкнеться кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Скороходівська громада інформує, що АТ «Полтаваобленерго» буде здійснювати планові роботи електромереж, які можуть спричинити тимчасові відключення електроенергії. Це торкнеться низки населених пунктів, зокрема Кременчука, сіл Нова Знам’янка, Піщане, Білецьківка, Бурти, Майбородівка, Підгірне, Маламівка, Петрівка, а також смт Чутове і Скороходове.

У понеділок, 12 травня, з 08:00 до 20:00 ремонтні роботи будуть проводитися в Кременчуці (вул. Євгена Патона, пров. Кузьми Скрябіна, вул. Олексія Древаля), у селі Нова Знам’янка (вул. Великий Шлях, Гоголя, Приміська тощо) та в інших прилеглих населених пунктах. Частина адрес може залишитися без світла до 17:00.

Причинами знеструмлень є виконання капітального ремонту обладнання, передбаченого річною програмою ремонтів, а також розчищення трас повітряних ліній. Енергетики наголошують, що всі роботи спрямовані на покращення якості та надійності електропостачання.

У випадку виникнення питань мешканці можуть звертатися до контакт-центру АТ «Полтаваобленерго». Відключення світла на тиждень 12–18 травня в Полтавській області проводиться за графіком, тож споживачам радять заздалегідь підготуватися.

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