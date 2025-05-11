Отключение света на неделю 12–18 мая в Полтавской области направлено на улучшение качества и надежности электроснабжения

Отключение света на неделю 12-18 мая в Полтавской области коснется нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Скороходовская община информирует, что АО «Полтаваоблэнерго» будет осуществлять плановые работы электросетей, которые могут повлечь за собой временные отключения электроэнергии. Это коснется ряда населенных пунктов, в частности Кременчуга, сел Новая Знаменка, Песчаное, Белецковка, Бурты, Майбородовка, Подгорное, Маламовка, Петровка, а также пгт Чутово и Скороходово.

В понедельник, 12 мая, с 08:00 до 20:00 ремонтные работы будут проводиться в Кременчуге (ул. Евгения Патона, пер. Кузьмы Скрябина, ул. Алексея Древаля), в селе Новая Знаменка (ул. Большой Путь, Гоголя, Пригорода). Часть адресов может остаться без света до 17:00.

Причинами обесточиваний является выполнение капитального ремонта оборудования, предусмотренного годовой программой ремонтов, а также расчистка трасс воздушных линий. Энергетики отмечают, что все работы направлены на улучшение качества и надежности электроснабжения.

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в контакт-центр АО «Полтаваобленерго». Отключение света на неделю 12–18 мая в Полтавской области производится по графику, поэтому потребителям советуют заранее подготовиться.

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