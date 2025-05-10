Пенсія у Львові стала предметом судового розгляду після того, як вдова колишнього співробітника МВС подала заяву до Пенсійного фонду України.

Громадянка вимагала виплати заборгованої пенсії у Львові, яка належала її чоловіку і яку він не встиг отримати через смерть, повідомляє Politeka.

Жінка звернулась до Головного управління Пенсійного фонду у нашій області з письмовою заявою про виплату недоотриманої пенсії у Львові. Там йшлося, що громадянин був пенсіонером МВС та загинув під час служби.

Згідно з рішенням окружного адміністративного суду, сума пенсії у Львові, яку жінці належить отримати, вже була визначена, але ПФУ відмовився виплачувати ці кошти. У своєму позові вдова стверджувала, що вона, як законна спадкоємиця, має право на ці гроші відповідно до закону.

Раніше той проходив службу в органах МВС і був мобілізований до війська в лютому 2022 року, де працював на посаді заступника командира роти. Він звертався до суду, аби провести перерахунок, і на підставі цього рішення йому було визначено нарахування у розмірі 226 454 гривні.

Відповідно до закону, гроші, які не були виплачені за життя пенсіонера, підлягають виплаті його спадкоємцям. Однак у Пенсійному фонді пояснили, що кошти для здійснення виплат повинні бути виділені з державного бюджету.

Тим часом, вдова вирішила звернутись до суду. Вона наголосила, що відповідно до рішення суду, яке набрало законної сили, грошове забезпечення повинне бути виплачене в повному обсязі. В результаті розгляду справи, позов жінки був задоволений, а ПФУ зобов'язали виплатити їй недоотримані 226 454.

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