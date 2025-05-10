Новий графік транспорту у Полтаві запроваджено з метою уникнення проблем під час ремонту.

Новий графік транспорту у Полтаві буде запроваджений у зв’язку з тимчасовими перекриттями вулиць для проведення капітального ремонту газопроводу, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення 8 травня ухвалив виконавчий комітет міської ради. Основні зміни стосуються вулиці Решетилівської: від перехрестя з провулком Шевченка до вулиці Героїв ОУН, де частково перекриють рух транспорту поблизу зупинки «11 школа».

Роботи на цій ділянці триватимуть до 10 червня 2025 року. Під час ремонту проводитимуть заміну частини газопроводу, що потребує розриття дорожнього полотна, тож міська влада просить водіїв поставитися з розумінням та обирати альтернативні маршрути.

Окрім того, часткові перекриття заплановано ще на трьох ділянках. Зокрема, до 16 травня буде обмежений рух на перехресті вул. Шевченка з провулком Тупим. До 23 травня не буде проїзду на перехресті Шевченка з вул. Раїси Кириченко. А до 30.05 триватимуть роботи на самій вулиці Раїси Кириченко – між будинками №21 та №30.

Новий графік транспорту у Полтаві дозволить уникнути колапсу під час ремонту. Можливі зміни у розкладі та маршрутах руху, тож водіям та пасажирам рекомендують ретельно стежити за офіційними оновленнями.

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