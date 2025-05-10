Новый график транспорта в Полтаве введен во избежание проблем во время ремонта.

Новый график транспорта в Полтаве будет введен в связи с временными перекрытиями улиц для проведения капитального ремонта газопровода, сообщает Politeka.

Соответствующее решение 8 мая принял исполнительный комитет городского совета. Основные изменения касаются улицы Решетиловской: от перекрестка с переулком Шевченко до улицы Героев ОУН, где частично перекроют движение транспорта у остановки «11 школа».

Работы на этом участке продлятся до 10 июня 2025 года. Во время ремонта будут производить замену части газопровода, которая требует разрыва дорожного полотна, поэтому городские власти просят водителей отнестись с пониманием и выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, частичные перекрытия намечены еще на трех участках. В частности, до 16 мая будет ограничено движение на перекрестке ул. Шевченко с переулком Тупым. До 23 мая не будет проезда на перекрестке Шевченко с ул. Раисы Кириченко. А до 30.05 будут продолжаться работы на самой улице Раисы Кириченко – между домами №21 и №30.

Новый график транспорта в Полтаве позволит избежать коллапса при ремонте. Возможны изменения в расписании маршрутах движения, поэтому водителям и пассажирам рекомендуют тщательно следить за официальными обновлениями.

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