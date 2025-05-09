Місцевих мешканців цікавить графік відключення світла в Запоріжжі на 10 травня, щоб могти підготуватися до ймовірних незручностей.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 10 травня ще не опубліковані, проте ситуація може змінитися в будь-який момент, тож слід тримати руку на пульсі, повідомляє Politeka.

На даний момент офіційних повідомлень від ДТЕК чи Укренерго про графіки відключення світла на 10 травня у Запоріжжі не надходило.

Однак, як наголошує національний оператор енергетичних мереж "Укренерго", енергетична ситуація в країні все ще залишається складною, і обмеження споживання можуть бути впроваджені в будь-який час залежно від навантаження на мережі.

Водночас, поки що графіки відключення світла в Запоріжжі на 10 травня не є обов’язковими, і мешканці можуть розраховувати на стабільність електропостачання. Щоб підготуватися до можливих неприємностей, важливо бути в курсі актуальної інформації.

Для цього слід регулярно перевіряти надійні джерела — офіційні сайти енергетичних компаній та спеціальні чат-боти у Telegram та Viber, де оперативно з’являються оновлення.

Якщо ситуація зміниться, і обмеження все ж введуть, важливо знати, до якої групи належить ваш район. Це можна дізнатися на сайті місцевого оператора системи розподілу, де публікуються найсвіжіші відомості.

Нагадаємо, що найбільше навантаження на мережі припадає на вечірні години — з 9 ранку до 9 вечора. Тому варто з розумом використовувати електроприлади в цей період.

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