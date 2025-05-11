Прогноз погоди у Львові на тиждень з 12 по 18 травня передбачає нове похолодання з опадами.

Синоптики зробили прогноз погоди у Львові на тиждень з 12 по 18 травня, який обіцяє негоду та антициклон, проте без різких коливань температури, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики підготували оновлений прогноз погоди у Львові на тиждень з 12 по 18 травня. Понеділок, 12-ого числа: незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Температура повітря коливатиметься в межах від +3 до +11°C.

Вівторок, 13.05: містян чекає хмарність, що триматиметься. З середини дня і до його кінця прогнозують опади. Повітря прогріється до +12°C.

Середа, 14.05: хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до кінця. Пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура — від +3 до +13°C.

Четвер, 15.05: вночі та вранці очікуються опади. Хмарність протримається до кінця доби. Температурний діапазон — від +6 до +13°C.

П’ятниця, 16.05: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. З середини дня і до його кінця йтиме злива. Повітря прогріється лише до +4…+11°C.

Субота, 17-ого числа: небо вкриється хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можлива злива, яка повинна закінчитись. Стопчики покажуть: +8…+15°C.

Неділя 18-ого: тільки ввечері хмари почнуть повільно розсіюватися. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря — від +7 до +12°C. Отже прогноз погоди у Львові на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє негоду з опадами.

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