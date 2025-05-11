Прогноз погоды во Львове на неделю с 12 по 18 мая предполагает новое похолодание с осадками.

Синоптики сделали прогноз погоды во Львове на неделю с 12 по 18 мая, обещающую непогоду и антициклон, однако без резких колебаний температуры, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики подготовили обновленный прогноз погоды во Львове на неделю с 12 по 18 мая. Понедельник, 12 числа: несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер обещает быть ясным. Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабеть и через время закончиться. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +11°C.

Вторник, 13.05: горожан ожидает облачную погоду. С середины дня и до конца прогнозируют осадки. Воздух прогреется до +12°C.

Среда, 14.05: облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до конца. Пройдет дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Температура – ​​от +3 до +13°C.

Четверг, 15.05: ночью и утром ожидаются осадки. Облачность продержится до конца суток. Температурный диапазон – от +6 до +13°C.

Пятница, 16.05: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. С середины дня и до его конца будет идти ливень. Воздух прогреется только до +4…+11°C.

Суббота, 17-ое число: небо покроется облаками. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен ливень, который должен закончиться. Стопчики покажут: +8… +15°C.

Воскресенье 18-ого: только вечером облака начнут медленно рассеиваться. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха от +7 до +12°C. Итак , прогноз погоды во Львове на неделю с 12 по 18 мая обещает непогоду с осадками.

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