Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 9 травня та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 9 травня обіцяє мешканцям міста хмарний, але переважно комфортний день без опадів, попри прохолодний ранок і нічні заморозки, повідомляє Politeka.

У п’ятницю схід сонця очікується о 05:47, захід – о 20:54. В ранню пору небо буде вкрите щільними хмарами, однак дощів синоптики не прогнозують, тому парасолі можуть залишитися вдома. Протягом доби температура повітря коливатиметься від +1°C уранці до +10°C вдень, а ввечері знизиться до +6°C. Через вологість і вітер, температура відчуватиметься дещо нижчою – близько +4…+8°C.

Варто зауважити, що вологість досягатиме 68–80% уночі та зранку.

Висока вологість може погіршити самопочуття, спричиняючи відчуття задухи, підвищене навантаження на серце та створюючи сприятливе середовище для розвитку бактерій і плісняви.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільно високим – у межах 737–740 мм рт. ст., що свідчить про відсутність погодних коливань.

Найхолодніше у нічний час – до +1°C, а найтепліше — у другій половині дня, коли стовпчик термометра підніметься до +10°C. Вологість повітря змінюватиметься від 80% вранці до 38% у середині дня, а потім знову зростатиме ближче до вечора. Вітер буде помірним, 0,6–3 м/с, з максимальною швидкістю до 3 м/с у денний період, що додасть легко] прохолоди.

У народному прогнозі на 9 травня відзначалося, що якщо цього дня ще лежить сніг – літо буде спекотним. А мороз вранці – до ще семи днів холодів. За останні 130 років найтеплішою ця доба була у 2003 році – +27°C, а найхолоднішою – у 2021, коли зафіксовано -0.9°C.

Отже, прогноз погоди у Львові на 9 травня підтверджує, що попри прохолоду, п’ятниця пройде без опадів.

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