Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 9 мая и рассказали все детали этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 9 мая обещает жителям города облачный, но преимущественно комфортный день без осадков, невзирая на прохладное утро и ночные заморозки, сообщает Politeka.

В пятницу восход ожидается в 05:47, закат - в 20:54. В утреннее время небо будет покрыто плотными облаками, однако дождей синоптики не прогнозируют, поэтому зонты могут остаться дома. В течение суток температура воздуха будет колебаться от +1°C утром до +10°C днем, а к вечеру снизится до +6°C. Из-за влажности и ветра температура будет ощущаться несколько ниже – около +4…+8°C.

Следует отметить, что влажность будет достигать 68-80% ночью и утром.

Высокая влажность может ухудшить самочувствие, вызывая чувство удушья, повышенную нагрузку на сердце и создавая благоприятную среду для развития бактерий и плесени.

Атмосферное давление будет оставаться стабильно высоким – в пределах 737–740 мм рт. ст., что свидетельствует об отсутствии погодных колебаний.

Холоднее всего в ночное время – до +1°C, а самое теплое – во второй половине дня, когда столбик термометра поднимется до +10°C. Влажность воздуха будет меняться от 80% утром до 38% в середине дня, а затем снова будет расти ближе к вечеру. Ветер будет умеренным, 0,6–3 м/с, с максимальной скоростью до 3 м/с в дневной период, что придаст легкой прохладе.

В народном прогнозе на 9 мая отмечалось, что если в этот день еще лежит снег – лето будет жарким. А мороз утром – еще до семи дней холодов. За последние 130 лет самыми теплыми эти сутки были в 2003 году - +27°C, а самыми холодными - в 2021, когда зафиксировано -0.9°C.

Итак, прогноз погоды во Львове на 9 мая подтверждает, что, несмотря на прохладу, пятница пройдет без осадков.

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