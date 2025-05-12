Оплата за проїзд у Львові для деяких громадян тепер здійснюватиметься як і раніше.

Оплата за проїзд у Львові для пенсіонерів знову стала безлімітною — Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету ЛМР про встановлення обмеження у 60 безкоштовних поїздок на місяць, повідомляє Politeka.

Суд визнав, що ця норма суперечить постанові Кабміну щодо права пенсіонерів на безоплатний проїздний білет у транспорті загального користування. Постанова уряду має вищу юридичну силу, тому міська рада не мала повноважень встановлювати такі ліміти.

Нагадаємо, що в березні 2025 року виконком Львівської міської ради ухвалив рішення про обмеження кількості безкоштовних поїздок для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю ІІІ групи. У міськраді пояснювали це необхідністю зменшити навантаження на бюджет, адже компенсація пільгового проїзду здійснюється виключно за кошти громади. Щомісяця на це витрачається понад 57 мільйонів гривень.

Однак суд зазначив, що навіть за відсутності фінансування з держбюджету міська влада не має права обмежувати пільги, передбачені законодавством. Відтак оплата за проїзд у Львові для пенсіонерів залишається безкоштовною і без обмежень кількості поїздок.

Отже, люди пенсійного віку знову можуть користуватися громадським транспортом без встановлених рамок.

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