Оплата за проезд во Львове для некоторых граждан теперь будет производиться по-прежнему.

Оплата за проезд во Львове для пенсионеров снова стала безлимитной - Восьмой апелляционный административный суд отменил решение исполнительного комитета ЛГС об установлении ограничения в 60 бесплатных поездок в месяц, сообщает Politeka.

Суд признал, что эта норма противоречит постановлению Кабмина о праве пенсионеров на безвозмездный проездной билет в транспорте общего пользования. Постановление правительства имеет высшую юридическую силу, поэтому у городского совета не было полномочий устанавливать такие лимиты.

Напомним, что в марте 2025 года исполком Львовского городского совета принял решение об ограничении количества бесплатных поездок для пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью ІІІ группы. В горсовете объясняли это необходимостью снизить нагрузку на бюджет, ведь компенсация льготного проезда осуществляется исключительно за средства общины. Ежемесячно на это уходит более 57 миллионов гривен.

Однако суд отметил, что даже при отсутствии финансирования из госбюджета городские власти не имеют права ограничивать льготы, предусмотренные законодательством. Следовательно, оплата за проезд во Львове для пенсионеров остается бесплатной и без ограничений количества поездок.

Следовательно, люди пенсионного возраста снова могут пользоваться общественным транспортом без установленных рамок.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание хлеба во Львове: украинцы потратят больше денег на ключевой продукт, цены значительно взлетели.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно поселиться, список предложений.

Как сообщала Politeka, Повышение стоимости проезда во Львове: в мэрии высказались о подорожании, обнародованы цены.