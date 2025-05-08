Новий графік поїздів у Львові також передбачає курсування у вихідні дні.

Новий графік поїздів у Львові запрацює вже цієї суботи, 10 травня, коли у Стрийському парку відкриють 74 сезон роботи дитячої залізниці, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сторінці Львівської залізниці. Традиційно початок сезону супроводжуватиметься урочистостями на станції «Паркова» (вул. Івана Франка, 156), де з 11:00 розпочнеться святкова програма.

Урочисте відкриття включатиме виступи, шоу мильних бульбашок, вікторини, конкурси, а також роботу інтерактивних профорієнтаційних локацій від закладів освіти залізничного профілю. Це чудова нагода для дітей і підлітків ближче познайомитися з професіями, пов’язаними із залізницею.

Новий графік поїздів у Львові передбачає курсування дитячих потягів у вихідні — щосуботи та щонеділі з 11:00 до 14:00 і з 15:00 до 18:00. У період літніх шкільних канікул залізничний транспорт працюватиме додатково у четвер та п’ятницю — з 12:00 до 14:00 та з 15:00 до 17:00.

Проїзд для дорослих коштуватиме 65 гривень, для дітей — 32,50 гривні. Протягом усього сезону з травня до жовтня триватиме також виробнича практика учнів Львівської дитячої залізниці, які під керівництвом інструкторів працюватимуть провідниками, машиністами, оглядачами колій та персоналом станцій.

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