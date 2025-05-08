Новый график поездов во Львове заработает уже в эту субботу, 10 мая, когда в Стрыйском парке откроют 74 сезон работы детской железной дороги, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на странице Львовской железной дороги. Традиционно начало сезона будет сопровождаться торжествами на станции «Парковая» (ул. Ивана Франко, 156), где с 11.00 начнется праздничная программа.

Торжественное открытие будет включать выступления, шоу мыльных пузырей, викторины, конкурсы, а также работу интерактивных профориентационных локаций от учебных заведений железнодорожного профиля. Это отличный случай для детей и подростков поближе познакомиться с профессиями, связанными с железной дорогой.

Новый график поездов во Львове предусматривает курсирование детских поездов в выходные — по субботам и воскресеньям с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00. В период летних школьных каникул железнодорожный транспорт будет работать дополнительно в четверг и пятницу - с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 17:00.

Проезд для взрослых будет стоить 65 гривен, для детей – 32,50 гривны. В течение всего сезона с мая по октябрь будет продолжаться производственная практика учащихся Львовской детской железной дороги, которые под руководством инструкторов будут работать проводниками, машинистами, обозревателями путей и персоналом станций.

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