Відключення газу у Вінницькій області на тиждень 12-18 травня відбудеться у рамках масштабних профілактичних робіт на газорозподільних мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають регіональні філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» з посиланням на загальноукраїнський графік технічного обслуговування критичної інфраструктури. Тимчасові незручності чекають мешканців населених пунктів Калинівської міської громади — сіл Калинівка 2 та Павлівка.

Згідно з офіційною інформацією, подачу буде припинено з 08:00 12 травня до 16:00 16.05. Причиною є плановий ремонт на газових мережах, який має на меті запобігання аваріям та забезпечення стабільної роботи системи в холодний сезон. Подібні заходи проводяться в межах нової стратегії системного оновлення та технічного обслуговування інфраструктури.

Газопостачальні служби наголошують: для успішного виконання робіт мешканцям необхідно перекрити крани перед усіма газовими приладами та забезпечити вільний доступ працівникам компанії до внутрішніх мереж. Відновлення постачання газу розпочнеться одразу після завершення технічних заходів — за умови присутності власників у помешканнях.

Відключення газу у Вінницькій області на тиждень 12-18 травня — не поодинокий випадок. Подібні роботи заплановані у кількох регіонах України протягом місяця, що є частиною національного плану підготовки до осінньо-зимового періоду.

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