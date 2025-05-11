Отключение газа в Винницкой области на неделю 12-18 мая коснется немалого количества потребителей.

Отключение газа в Винницкой области на неделю 12-18 мая произойдет в рамках масштабных профилактических работ на газораспределительных сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют региональные филиалы ООО Газораспределительные сети Украины со ссылкой на общеукраинский график технического обслуживания критической инфраструктуры. Временные неудобства ждут жителей населенных пунктов Калиновской городской общины - сел Калиновка 2 и Павловка.

Согласно официальной информации, подача будет прекращена с 08:00 12 мая до 16:00 16.05. Причиной является плановый ремонт на газовых сетях, направленный на предотвращение аварий и обеспечение стабильной работы системы в холодный сезон. Подобные мероприятия проводятся в рамках новой стратегии системного обновления и обслуживания инфраструктуры.

Газоснабжающие службы отмечают: для успешного выполнения работ жителям необходимо перекрыть краны перед всеми газовыми приборами и обеспечить свободный доступ сотрудникам компании к внутренним сетям. Возобновление поставки газа начнется сразу после завершения технических мероприятий — при условии присутствия собственников в помещениях.

Отключение газа в Винницкой области на неделю 12-18 мая – не единичный случай. Подобные работы запланированы в нескольких регионах Украины в течение месяца, что является частью национального плана подготовки к осенне-зимнему периоду.

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