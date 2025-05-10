Місцеві, які полюбляють скуповуватися на ринках, вже помітили подорожчання овочів у Вінниці, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання овочів у Вінниці розпочалося в сезон свіжої городини, коли на прилавках з'явилися місцеві продукти, повідомляє Politeka.

Не дивлячись на подорожчання овочів у Вінниці, покупці все одно поспішають придбати перші запашні огірки та зелень. Журналісти місцевого онлайн-видання вирушили на Привокзальний ринок, щоб дізнатися, скільки коштує городина на початку травня.

Як і очікувалось, перша партія ягід, зокрема полуниця, вже радує покупців своїм виглядом. Імпортна грецька полуниця коштує близько 230-250 грн за кілограм, тоді як закарпатська, відома своєю соковитістю, продається за 200.

Подорожчання овочів у Вінниці, перш за все, вплинуло на огірки. Продукцію з Тернопільщини можна придбати за 60 грн за кіло, а домашня редька обійдеться у 35 гривень за кілограм. Що стосується молодої картоплі, то її ціна варіюється від 120 до 150 гривень. Молода капуста коштує 60-65, а томати продаються за 90 за великі і 95 за маленькі черрі.

Зелена цибуля стала популярною на ринку, і її вартість коливається від 50 до 80 за пучок. Окрім цього, на прилавках вже активно з'являється спаджа, однак бажання спробувати її змусить вінничан розщедритися — вартість сягає 350.

Однак, незважаючи на те, що вартість свіжої молодої продукції поки що не радує, економісти прогнозують, що в травні ціни можуть знизитися до 7% у порівнянні з квітневими показниками. Це дає надію, що в найближчі тижні цінники трохи стабілізуються, а покупці зможуть придбати продукти без значного удару по гаманцю.

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