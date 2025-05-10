Местные, которые любят скупаться на рынках, уже заметили подорожание овощей в Виннице, так что рассказываем подробнее.

Подорожание овощей в Виннице началось в сезон свежих городины, когда на прилавках появились местные продукты, сообщает Politeka.

Не смотря на подорожание овощей в Виннице, покупатели все равно спешат приобрести первые душистые огурцы и зелень. Журналисты местного онлайн-издания отправились на Привокзальный рынок, чтобы узнать, сколько стоит городина в начале мая.

Как и ожидалось, первая партия ягод, в том числе клубника, уже радует покупателей своим видом. Импортная греческая клубника стоит около 230-250 грн за килограмм, в то время как закарпатская, известная своей сочностью, продается за 200.

Подорожание овощей в Виннице, прежде всего, повлияло на огурцы. Продукцию с Тернопольщины можно приобрести за 60 грн. за килограмм, а домашняя редька обойдется в 35 гривен за килограмм. Что касается молодого картофеля, то его цена варьируется от 120 до 150 гривен. Молодая капуста стоит 60-65, а томаты продаются по 90 за большие и 95 за маленькие черри.

Зеленый лук стал популярным на рынке, и его стоимость колеблется от 50 до 80 за пучок. Кроме этого, на прилавках уже активно появляется спаджа, однако желание попробовать ее заставит винничан раскошелиться — стоимость достигает 350.

Однако несмотря на то, что стоимость свежей молодой продукции пока не радует, экономисты прогнозируют, что в мае цены могут снизиться до 7% по сравнению с апрельскими показателями. Это дает надежду, что в ближайшие недели ценники чуть-чуть стабилизируются, а покупатели смогут приобрести продукты без значительного удара по кошельку.

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