У місті часто проводяться роботи, через які встановлюють новий графік транспорту у Вінниці, тож розповідаємо, що сталося цього разу.

Новий графік транспорту у Вінниці передбачає, що можливі тимчасові зміни через обмеження руху, повідомляє Politeka.

Як азначають у міській раді, протягом двох тижнів буде обмежено проїзд вулицею Чорновола, яка фактично є частиною Київського мосту. Рішення про обмеження було ухвалене через проведення важливих ремонтних робіт на дорожньому покритті.

За прогнозами міських чиновників, роботи триватимуть з 28 квітня до 11 травня включно, тож місцевим мешканцям чекати залишилося вже не довго.

Згідно з повідомленням міської ради, новий графік транспорту у Вінниці не призведе до повного перекриття дороги. Рух буде здійснюватися у двох напрямках, але через перектирря кількох смуг водії повинні бути готовими до невеликих заторів, особливо в години пік.

У зв’язку з цим влада закликає учасників руху бути обережними та враховувати можливі ускладнення під час поїздок. Необхідні дорожні знаки та технічні засоби вже встановлені на даному участку працівниками КП «СМЕД ОДР». Вони стежать за тим, щоб рух був безпечним для водіїв та пішоходів, а також щоб роботи проходили без зайвих затримок.

Чиновники обіцяють що тимчасові незручності у вигляді нового графіку транспорту у Вінниці, протривають недовго. А після завершення ремонту, рух стане більш комфортним та безпечним.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Вінниці: кому готові платити від 50 тисяч гривень

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду Дніпропетровської області: ціновий удар відчують деякі міста.

Як повідомляла Politeka, Підвищення вартості проїзду у Львові: у мерії висловилися про подорожчання, оприлюднено ціни.