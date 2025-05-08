В городе часто проводятся работы, через которые устанавливают новый график транспорта в Виннице, и рассказываем, что произошло в этот раз.

Новый график транспорта в Виннице предполагает, что возможны временные изменения из-за ограничений движения, сообщает Politeka.

Как отмечают в городском совете, в течение двух недель будет ограничен проезд по улице Чорновола, которая фактически является частью Киевского моста. Решение об ограничении было принято из-за проведения важных ремонтных работ на дорожном покрытии.

По прогнозам городских чиновников, работы будут продолжаться с 28 апреля по 11 мая включительно, так что местным жителям ждать осталось уже не долго.

Согласно сообщению городского совета, новый график транспорта в Виннице не приведет к полному перекрытию дороги. Рух буде здійснюватися у двох напрямках, але через перектирря кількох смуг водії повинні бути готовими до невеликих заторів, особливо в години пік.

В связи с этим власти призывают участников движения соблюдать осторожность и учитывать возможные осложнения во время поездок. Необходимые дорожные знаки и технические средства установлены на данном участке работниками КП «СМЕД ОДР». Они следят за тем, чтобы движение было безопасно для водителей и пешеходов, а также чтобы работы проходили без лишних задержек.

Чиновники обещают, что временные неудобства в виде нового графика транспорта в Виннице продлятся недолго. А после завершения ремонта движение станет более комфортным и безопасным.

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