Подорожчання круп у Вінниці вже відчутно вдарило по кишенях місцевих мешканців.

Подорожчання круп у Вінниці стало помітною тенденцією останніх тижнів, повідомляє Politeka.

Моніторинг цін ми провели у місцевих супермаркетах мережі АТБ.

Якщо ще нещодавно основні каші вважались бюджетним варіантом для щоденного раціону, то тепер навіть найпростіші позиції мають доволі високу ціну.

Так, 1 кг гречаної крупи «Розумний вибір» тепер коштує 31.30 грн. Кілограм круглозернистого шліфованого рису тієї ж марки — уже 50.70 грн. Пшоно, яке ще донедавна вважалося одним з найдоступніших, подорожчало до 21.40 гривні за кілограм. Перлова також не відстає — 21.90 грн/кг.

Відчутно зросли розінки й на інші варіанти. Булгур торгової марки «Своя Лінія» обійдеться покупцю в 52.90 гривні за кіло. А півкілограма вівсяної плющеної крупи Trapeza продається по 31.90 гривню.

Подорожчання круп у Вінниці обумовлено низкою чинників — це й збільшення собівартості вирощування зернових, і складнощі з логістикою через бойові дії, і загальне зростання цін на продукти в Україні. У результаті — вартість навіть базових харчів постійно зростає.

Економісти радять вінничанам за можливості купувати продукцію оптом або шукати вигідні пропозиції у фермерських крамницях і на місцевих ринках. Однак поки що розцінки продовжують рости, і полегшення найближчим часом не передбачається.