Подорожание круп в Виннице уже ощутимо ударило по карманам местных жителей.

Подорожание круп в Виннице стало заметной тенденцией в последние недели, сообщает Politeka.

Мониторинг цен мы провели в местных супермаркетах сети АТБ .

Если еще недавно основные каши считались бюджетным вариантом для ежедневного рациона, то теперь даже самые простые позиции имеют достаточно высокую цену.

Да, 1 кг гречневой крупы «Умный выбор» теперь стоит 31.30 грн. Килограмм круглозернистого шлифованного риса той же марки уже 50.70 грн. Пшено, еще недавно считавшееся одним из самых доступных, подорожало до 21.40 гривны за килограмм. Перловая также не отстает — 21.90 грн/кг.

Ощутимо выросли розинки и другие варианты. Булгур торговой марки "Своя Линия" обойдется покупателю в 52.90 гривны за кило. А полкилограмма овсяной плющеной крупы Trapeza продается по 31.90 гривны.

Подорожание круп в Виннице обусловлено рядом факторов — это увеличение себестоимости выращивания зерновых, и сложности с логистикой из-за боевых действий, и общий рост цен на продукты в Украине. В результате стоимость даже базовых продуктов постоянно растет.

Экономисты советуют винничанам по возможности покупать продукцию оптом или искать выгодные предложения в фермерских магазинах и на местных рынках. Однако пока расценки продолжают расти, и облегчение в ближайшее время не предполагается.

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