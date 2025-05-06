Погода у Дніпрі 7 травня 2025 року, буде хмарно, місцями дощі та не тільки.

У середу, 7 травня, у Дніпрі встановиться хмарна погода із тимчасовими проясненнями, повідомляє Politeka.

Опади носитимуть локальний характер: нічний дощ припиниться до ранку, але в другій половині дня можливі нові дощі, місцями інтенсивніші.

День розпочнеться з помірно теплої погоди - температура вночі становитиме близько +14°C. Вже до 10-ї ранку стовпчики термометрів піднімуться до +17°C, а вдень очікується максимум до +21°C, який протримається до вечора.

Вітер протягом дня буде слабким, до 3,9 м/с, але може приносити прохолоду вранці. Загалом умови будуть комфортними для прогулянок та справ на свіжому повітрі.

За попереднім прогнозом на травень, температурний режим у регіоні збережеться в межах +14…+20°C у денний час, проте в окремі дні можливі й вищі значення.

Так, за інформацією meteoprog, у першій декаді місяця термометри можуть показувати до +23…+24°C, особливо у теплу сонячну погоду.

Проте синоптики попереджають: кінець весни у Дніпрі може бути примхливим. Незважаючи на загальне потепління, не виключено різких змін — від похолодань до сильних поривів вітру, що досягають 23 м/с, що може відчуватися як зниження температури.

Плануючи час на вулиці, рекомендується заздалегідь звірятись з актуальними прогнозами, щоб бути готовими до будь-яких поворотів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що у Дніпрі за копійки здають житло у "царському" будинку фото.

Також Politeka писала, що у квітні відбулися зміни щодо допомоги ВПО у Дніпрі на оренду житла.

Як повідомляла Politeka, було введено грошову допомогу в Дніпрі: кому допоможуть з фінансами у скрутну хвилину.