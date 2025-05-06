Погода в Днепре 7 мая 2025 года, будет облачно, местами дожди и не только.

В среду, 7 мая, в Днепре установится облачная погода с временными прояснениями, сообщает Politeka.

Осадки будут носить локальный характер: ночной дождь прекратится к утру, но во второй половине дня возможны новые дожди, местами более интенсивные.

День начнётся с умеренно теплой погоды — температура ночью составит около +14°C. Уже к 10 утра столбики термометров поднимутся до +17°C, а днём ожидается максимум до +21°C, который продержится до вечера.

Ветер в течение дня будет слабым, до 3,9 м/с, но может приносить прохладу в утренние часы. В целом условия будут комфортными для прогулок и дел на свежем воздухе.

По предварительному прогнозу на май, температурный режим в регионе сохранится в пределах +14…+20°C в дневное время, однако в отдельные дни возможны и более высокие значения.

Так, по информации meteoprog, в первой декаде месяца термометры могут показывать до +23…+24°C, особенно в тёплую солнечную погоду.

Тем не менее синоптики предупреждают: конец весны в Днепре может быть капризным. Несмотря на общее потепление, не исключены резкие перемены — от похолоданий до сильных порывов ветра, достигающих 23 м/с, что может ощущаться как снижение температуры.

Планируя время на улице, рекомендуется заранее сверяться с актуальными прогнозами, чтобы быть готовыми к любым поворотам.

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