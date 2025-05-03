Римо-католицька Парафія оголошує прийом заявок на отримання безкоштовної гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі та інших вразливих категорій, повідомляє Politeka.

Продукти, зокрема вершкове масло та сухе молоко, надаються місцевим жителям і переселенцям, зареєстрованим у Хортицькому районі міста.

Допомога доступна для таких категорій осіб:

  • сім'ї з трьома і більше дітьми,

  • літні люди старше 60 років,

  • особи з будь-якою групою інвалідності.

Для того, щоб отримати продукти, необхідно надати наступні документи:

  • паспорт,

  • ІПН,

  • довідка ВПО,

  • документи, що підтверджують категорію вразливості.

Заявки на отримання продуктових наборів приймаються до повного набору на поточний день. Для запису необхідно звертатися за номером телефону: 097 719 97 95.

продукти

Продукти можна отримати за адресою: пр. Ювілейний, 41а, Римо-католицька парафія св. о. Піо.

Не зволікайте, якщо ви або ваші близькі потребують підтримці. Звертайтеся і отримуйте необхідну підтримку.

Для отримання більш детальної інформації або уточнень щодо процедури отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі, звертайтесь за вказаним номером телефону. Римо-католицька Парафія продовжує свою важливу місію підтримки вразливих верств населення.

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