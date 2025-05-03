Для отримання більш детальної інформації або уточнень щодо процедури отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі, звертайтесь за вказаним номером телефону. Римо-католицька Парафія продовжує свою важливу місію підтримки вразливих верств населення.

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