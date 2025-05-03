Римо-католицька Парафія оголошує прийом заявок на отримання безкоштовної гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі та інших вразливих категорій, повідомляє Politeka.
Продукти, зокрема вершкове масло та сухе молоко, надаються місцевим жителям і переселенцям, зареєстрованим у Хортицькому районі міста.
Допомога доступна для таких категорій осіб:
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сім'ї з трьома і більше дітьми,
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літні люди старше 60 років,
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особи з будь-якою групою інвалідності.
Для того, щоб отримати продукти, необхідно надати наступні документи:
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паспорт,
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ІПН,
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довідка ВПО,
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документи, що підтверджують категорію вразливості.
Заявки на отримання продуктових наборів приймаються до повного набору на поточний день. Для запису необхідно звертатися за номером телефону: 097 719 97 95.
Продукти можна отримати за адресою: пр. Ювілейний, 41а, Римо-католицька парафія св. о. Піо.
Не зволікайте, якщо ви або ваші близькі потребують підтримці. Звертайтеся і отримуйте необхідну підтримку.
Для отримання більш детальної інформації або уточнень щодо процедури отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі, звертайтесь за вказаним номером телефону. Римо-католицька Парафія продовжує свою важливу місію підтримки вразливих верств населення.
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