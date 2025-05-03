Гуманитарную помощь для пенсионеров в Запорожье можно получить, обратившись по указанному адресу.

Римско-католический Приход объявляет прием заявок на получение бесплатной гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.

Продукты, в частности сливочное и сухое молоко, предоставляются местным жителям и переселенцам, зарегистрированным в Хортицком районе города.

Помощь доступна для следующих категорий:

семьи с тремя и более детьми,

пожилые люди старше 60 лет,

лица с хоть какой группой инвалидности.

Для того чтобы получить продукты, украинцам необходимо предоставить следующие документы:

паспорт,

ИНН,

справка ВПЛ,

документы, подтверждающие категорию уязвимости.

Заявки на получение продуктовых наборов для пенсионеров принимаются в полный набор на текущий день. Для записи необходимо обращаться по телефону: 097 719 97 95.

Продукты можно получить по адресу: ул. Юбилейный, 41а, Римско-католический приход св. о. Пио.

Не медлите, если вы или ваши близкие нуждаются в поддержке. Обращайтесь и получайте необходимую поддержку.