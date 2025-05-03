Римско-католический Приход объявляет прием заявок на получение бесплатной гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.

Продукты, в частности сливочное и сухое молоко, предоставляются местным жителям и переселенцам, зарегистрированным в Хортицком районе города.

Помощь доступна для следующих категорий:

  • семьи с тремя и более детьми,

  • пожилые люди старше 60 лет,

  • лица с хоть какой группой инвалидности.

Для того чтобы получить продукты, украинцам необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт,

  • ИНН,

  • справка ВПЛ,

  • документы, подтверждающие категорию уязвимости.

Заявки на получение продуктовых наборов для пенсионеров принимаются в полный набор на текущий день. Для записи необходимо обращаться по телефону: 097 719 97 95.

продукты

Продукты можно получить по адресу: ул. Юбилейный, 41а, Римско-католический приход св. о. Пио.

Не медлите, если вы или ваши близкие нуждаются в поддержке. Обращайтесь и получайте необходимую поддержку.

Для получения более подробной информации или уточнений по процедуре получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье, обращайтесь по указанному номеру телефона. Римско-католический Приход продолжает свою важную миссию поддержки уязвимых слоев населения.

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