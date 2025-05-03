Римско-католический Приход объявляет прием заявок на получение бесплатной гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.
Продукты, в частности сливочное и сухое молоко, предоставляются местным жителям и переселенцам, зарегистрированным в Хортицком районе города.
Помощь доступна для следующих категорий:
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семьи с тремя и более детьми,
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пожилые люди старше 60 лет,
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лица с хоть какой группой инвалидности.
Для того чтобы получить продукты, украинцам необходимо предоставить следующие документы:
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паспорт,
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ИНН,
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справка ВПЛ,
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документы, подтверждающие категорию уязвимости.
Заявки на получение продуктовых наборов для пенсионеров принимаются в полный набор на текущий день. Для записи необходимо обращаться по телефону: 097 719 97 95.
Продукты можно получить по адресу: ул. Юбилейный, 41а, Римско-католический приход св. о. Пио.
Не медлите, если вы или ваши близкие нуждаются в поддержке. Обращайтесь и получайте необходимую поддержку.
Для получения более подробной информации или уточнений по процедуре получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье, обращайтесь по указанному номеру телефона. Римско-католический Приход продолжает свою важную миссию поддержки уязвимых слоев населения.
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