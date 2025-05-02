Місцевим варто знати графіки відключення світла в Запоріжжі 3 травня, щоб підготуватися до можливих незручностей.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 3 травня наразі не оприлюднені, проте ситуація може змінитися в будь-який момент, повідомляє Politeka.

Наразі у місцевій енергетичній компанії запевняють, що ситуація з енергетичними мережами може змінюватися швидко. Тому важливо стежити за актуальними оновленнями і бути готовими до можливих змін. У разі введення обмежень, офіційні канали оперативно про ниї повідомлять.

Зараз ситуація з постачанням в місті стабільна. Споживання електроенергії поступово зменшується, що дозволяє знизити навантаження на систему. За даними Укренерго, загальний рівень споживання залишається на стабільному рівні, що поки що виключає необхідність застосування знестумлень.

Також важливо пам'ятати, що найбільше навантаження на енергосистему припадає на вечірні години, з 9:00 до 21:00. У цей період варто бути особливо уважними до споживання електроенергії, аби не створювати додаткового навантаження на мережі.

Якщо графіки відключення світла в Запоріжжі 3 травня все ж з'являться, дізнатися точний час відновлення електрики можна через офіційний сайт Запоріжжяобленерго. Крім того, для зручності мешканців існують чат-боти в Telegram та Viber, де також можна отримати актуальні дані.

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