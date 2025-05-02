Місцевим мешканцям вже показали прогноз погоди в Запоріжжі на 3 травня, тож кожен може спланувати своє дозвілля на неділю.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 3 травня обіцяє доволі комфортний і теплий день, повідомляє Politeka.

Як інформують метеорологи, вночі температура буде триматися на рівні 9 градусів, а вже з ранку, приблизно до 6 години, вона підвищиться до +13. Це обіцяє спокійну і комфортну атмосферу для початку дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 3 травня передбачає, що упродовж дня стовпчик термометра поступово підніматиметься, і до 12 години досягне позначки +17. В середині дня, о 15 годині, максимальна температура повітря буде +20.

Ввечері, приблизно о 21:00, стовпчик термометра дещо знизиться до +15, однак повітря все одно залишатиметься досить комфортним для проведення часу на вулиці. Небо протягом дня буде ясним, лише ввечері на ньому з'являться перші хмари. Прогноз погоди в Запоріжжі на 3 травня не обіцяє опадів.

Це означає, що не доведеться турбуватися про парасольки і можна сміливо планувати вихідні на вулиці. Протягом дня буде панувати спокійний вітер з швидкістю до 3.6 м/с, що не завдасть незручностей. Згідно з словами синоптиків, атмосферний тиск протягом дня буде стабільним і складатиме 755 мм рт. ст.

Вологість з ранку буде високою, але до середини дня вона знизиться, і вже до вечора не перевищить 47%. Окрім цього, цей день має особливе значення в народному календарі. Згідно з традицією, якщо йшов дощ, це означало, що рік буде сприятливим для врожаю. Однак ясне небо, як на цей раз, обіцяє гарний урожай і тепле літо.

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