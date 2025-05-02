Местным жителям уже показали прогноз погоды в Запорожье на 3 мая, так что каждый может спланировать свой досуг на воскресенье.

Прогноз погоды в Запорожье на 3 мая обещает комфортный и теплый день, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, ночью температура будет держаться на уровне 9 градусов, а уже с утра примерно до 6 часов она повысится до +13. Это сулит спокойную и комфортную атмосферу для начала дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 3 мая предполагает, что в течение дня столбик термометра будет постепенно подниматься, и к 12 часам достигнет отметки +17. В середине дня, в 15 часов, максимальная температура воздуха будет +20.

Вечером примерно в 21:00 столбик термометра несколько снизится до +15, однако воздух все равно будет оставаться достаточно комфортным для времяпрепровождения на улице. Небо в течение дня будет ясным, лишь вечером на нем появятся первые облака. Прогноз погоды в Запорожье на 3 мая не сулит дожди.

Это значит, что не придется беспокоиться о зонтиках и можно смело планировать выходные на улице. В течение дня будет царить спокойный ветер со скоростью до 3.6 м/с, что не доставит неудобств. Согласно словам синоптиков, атмосферное давление в течение дня будет стабильным и составит 755 мм рт. ст.

Влажность с утра будет высокой, но к середине дня она снизится и уже к вечеру не превысит 47%. Кроме того, этот день имеет особое значение в народном календаре. По традиции, если шел дождь, это означало, что год будет благоприятным для урожая. Однако ясное небо, как на этот раз, сулит хороший урожай и теплое лето.

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