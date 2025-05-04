Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, то є кілька вакансій, які можуть вам сподобатися.

Роботодавці пропонують роботу для пенсіонерів у Запоріжжі з офіційним оформленням, щотижневою оплатою та навіть проживанням, повідомляє Politeka.

Зокрема, підприємство в Хортицькому районі шукає працівників для труда з металом: порізка, зварювання, фарбування. Оплата погодинна — 50–100 грн, надається житло.

Ще одна вакансія — сезонна робота у західній Україні в сільській місцевості. Потрібна допомога в персиковому саду: догляд за деревами, прибирання врожаю. Проживання у тихому екологічному районі, можливе поселення всією сім’єю.

Також у Дніпровському районі шукають продавчиню в продуктовий магазин. Графік — тиждень через тиждень з 8:00 до 22:00. Оплата — 500 грн/день + відсотки з продажу. Пенсіонери вітаються, досвід — бажаний.

Ще одна вакансія — приймальник вторсировини по місту. Працювати потрібно з 6:00 до 17:00, зарплата — 1750–2800 грн на тиждень. Загалом, може виходити 13 тисяч на місяць. Чесність і відповідальність — головні вимоги.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все доступнішою — з варіантами на будь-який фізичний стан і потреби.

Більшість роботодавців готові адаптувати умови до потреб літніх людей. Вакансії оновлюються щотижня, тож варто стежити за новими можливостями.

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